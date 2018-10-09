Фанаты в шоке: в Fallout 76 игроки будут есть кошек

Роквилл, США, , 10:29 — REGNUM В игре Fallout 76 (о выживании в суровой радиоактивной пустоши) геймерам предстоит бороться за жизнь своего персонажа и искать пропитание, для этого разработчики добавили возможность использовать в качестве еды некрупных животных, в том числе представителей семейства кошачьих. Об этом сообщил портал PCGamer, компания Bethesda подтвердила эту информацию. Игроки и фанаты серии неоднозначно отреагировали на представленную особенность игры.

После анонса фанаты надеялись, что взаимодействие с животными в игре будет разнообразнее: их можно будет приручать или выполнять мелкие действия (погладить или поиграть. Разработчики развеяли все сомнения — животные в игре (по крайней мере, в релизной версии) будут выполнять роль еды.

В комментариях к анонсу сразу же разгорелись жаркие споры. Многие игроки считают это интересной и правильной игровой механикой для выживания. Другие считают это абсолютно неэтичным поступком со стороны разработчиков и заявляют, что отказываются от игры в Fallout 76 с такими особенностями.

«Однако, мерзко. Если увижу какую петицию против игры, обязательно подпишу», — пишет Ooozmosiz в комментариях к анонсу.

«По слишком тонкому льду разрабы ходят вместе с этим своим недофолаутом, сейчас живодёртво и так повсеместно», — считает Imlerich.

«Это было последней каплей, придётся бойкотировать игру!» — отмечает Duskfloow.

Напоминаем, что Fallout 76 — это новая игра компании Bethesda о выживании в мире, разрушенном ядерной войной. Игра станет первой в серии, основанной на многопользовательском прохождении. Релиз проекта назначен на 14 ноября, а бета-тестирование стартует уже через 2 недели.

Читайте ранее в этом сюжете: Выживание в радиоактивной пустоши и мутанты: вступительный ролик Fallout 76