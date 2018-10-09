Project xCloud: Xbox ONE можно будет запустить на любом устройстве

Вашингтон, , 09:37 — REGNUM Компания Microsoft представила широкой общественности свою новую разработку Project xCloud. Это облачный сервис, позволяющий запускать игры с Xbox ONE на любых устройствах (в том числе мобильных). Активные тесты проекта уже ведутся, он станет доступным для пользователей в 2019 году. Об этом сообщил портал The Verge.

Компания сообщила, что разработчики видеоигр смогут принимать участие в работе Project xCloud и оказывать службе всестороннюю поддержку. Для мобильных устройств был разработан специальный держатель для контроллера, чтобы игроки смогли проходить любимые игры, не используя сенсорный экран. У Microsoft уже есть несколько крупных конкурентов в сфере облачных игровых сервисов: GeForce Now, PlayStation Now и Project Stream.

Пользователи, в целом, положительно отреагировали на анонс нового сервиса. Для многих игроков, не имеющих финансовой возможности отдельно купить консоль, это станет шансом впервые поиграть в проекты Xbox ONE, которые ранее можно запускать только на консоли. Однако геймеры интересуются стоимостью подписки на сервис и необходимой скоростью интернет-соединения для корректной работы проекта.

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