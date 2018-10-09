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Компания Intel представила процессоры Core девятого поколения

Техника

Они поступят в продажу 19 октября

Вашингтон, 9 октября 2018, 05:31 — REGNUM  Компания Intel представила новое поколение процессоров Core для персональных компьютеров на официальном мероприятии. Об этом сообщает The Verge.

На презентации сотрудники компании представили новый процессор Core i9−9900K, который компания окрестила «лучшим игровым процессором в мире». Этот процессор имеет восемь ядер и 16 потоков, его частота работы составляет 3,5 ГГц, которая может быть «разогнана» до пяти ГГц. Также Intel представила новые процессоры серий i5 и i7.

Сообщается, что процессоры девятого поколения поступят в продажу 19 октября. За «лучший игровой процессор» компания назначила цену в $488.

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