Компания Intel представила процессоры Core девятого поколения

Вашингтон, , 05:31 — REGNUM Компания Intel представила новое поколение процессоров Core для персональных компьютеров на официальном мероприятии. Об этом сообщает The Verge.

На презентации сотрудники компании представили новый процессор Core i9−9900K, который компания окрестила «лучшим игровым процессором в мире». Этот процессор имеет восемь ядер и 16 потоков, его частота работы составляет 3,5 ГГц, которая может быть «разогнана» до пяти ГГц. Также Intel представила новые процессоры серий i5 и i7.

Сообщается, что процессоры девятого поколения поступят в продажу 19 октября. За «лучший игровой процессор» компания назначила цену в $488.