Играть иль нет, вот в чём вопрос: новинки «Игромира 2018»

Артём Дубровский, , 22:01 — REGNUM

С 4 по 7 октября в московском выставочном комплексе «Крокус Экспо» прошло крупнейшее в Восточной Европе мероприятие в сфере видеоигр — «Игромир 2018». Выставка проходила в Москве уже в 12-й раз для журналистов, критиков, геймеров, зрителей и рядовых любителей видеоигр со всех концов России и других стран. Посетители выставки (это более 160 тыс. человек за четыре дня) смогли узнать новую информацию об ожидаемых новинках, лично пообщаться с разработчиками игр и поучаствовать в разнообразных шоу-программах. Разработчики и издатели, в свою очередь, смогли представить общественности свои новые проекты и дать возможность впервые поиграть в них. Корреспондент ИА REGNUM посетил мероприятие и смог одним из первых опробовать самые ожидаемые игровые новинки задолго до их релиза.

На выставке представили альфа-тесты игровых проектов студий: Deep Silver, Square Enix, Ubisoft, «Бука», THQ и др. Не все компании могли похвастаться собственными тематическими стендами, но демонстрационные версии своих самых амбициозных проектов привезли почти все издатели. Стенды сами по себе стали одной из причин повышенного внимания посетителей — погружение в игры действительно было полным. Впервые поиграть в Metro: Exodus можно было в стилистически оформленном вагоне поезда «Аврора», попробовать Assassins Creed: Odyssey — в огромном греческом храме, а рядом с тестерами Darksiders 3 то и дело проходила Ярость (главная героиня игры) собственной персоной, а демонический торговец Вульгрим неодобрительно пускал дым со своего постамента. Впрочем, размах финансовых затрат на оформление тематического стенда не имел никакого отношения к качеству самой игры: так, Darksiders 3, оформленная «богаче» своих коллег, оказалась достаточно спорной игрой, а у перспективной Ori and the will of the Wisps и вовсе своего стенда не было. Тем не менее проектов на выставке было много и каждый из них представлял интерес.

Одна из самых больших очередей тестеров образовалась на стенде Assassins Creed: Odyssey. Примечательно, что релиз игры состоялся через один день после открытия «Игромира» (5 октября), поэтому многие пользователи пытались оценить проект перед его возможной покупкой. Реакция игроков на предоставленную демоверсию оказалась неоднозначной. С одной стороны, в игре понятное отточенное управление, яркая и проработанная графическая часть, интересный сюжет с глубокими и «объёмными» персонажами.

С другой стороны, проект страдает рядом технических погрешностей. Так, например, механика паркура (акробатического перемещения в пространстве) реализована далеко не на уровне 2018 года. Персонаж «прилипает» ко всем поверхностям, что вызывает негативную реакцию многих пользователей. Также фанаты серии отметили, что Assassins Creed: Odyssey имеет мало общего с сюжетом оригинальной серии игр. В частности, братство ассасинов в игре не фигурирует, а фирменное оружие героя — скрытый клинок заменили на совершенно новый аксессуар. Тем не менее Odyssey уже получила 83 балла из 100 на оценочном сервисе Metacritic, а критики окрестили её «лучшей игрой в серии».

Отстояв очередь в вагон «Авроры», тестеры смогли первыми попробовать «Метро: Исход». Игра выйдет только 22 февраля 2019 года, и это тестирование стало первой возможностью полноценно оценить её. Как сказал автор оригинальной книги «Метро 2033» Дмитрий Глуховский, в проекте появились новые игровые механики, и к шутеру (жанр, основанный на стрельбе из огнестрельного оружия) добавились элементы ролевой игры. В демонстрационной версии игроки могли исследовать открытый мир (действие игры впервые будет проходить полностью за пределами подземных сетей метро) и поучаствовать в перестрелках с группами врагов.

«В демоверсии особенно порадовало повышение искусственного интеллекта противников: неприятели активно используют ловушки, метко стреляют и весьма точно следят за всеми передвижениями игрока», — рассказала тестер Дарья Фардзинова корреспонденту ИА REGNUM после альфа-теста игры.

Также положительно была оценена и графическая составляющая проекта. Пользователи отметили, что серия избавилась от прежних мрачных тонов, а виды мира, разрушенного катастрофой, выглядят весьма кинематографично. Не по душе первым геймерам пришлись лишь мелкие игровые механики, вроде плавания.

«На уровнях демоверсии присутствовало много водного пространства, но при этом герой не умеет плавать: оказавшись в воде, он сразу же выплывает у ближайшего берега. Это достаточно странное решение для игры такого высокого уровня», — отметил Борис Воскресин корреспонденту ИА REGNUM после альфа-теста игры.

Кроме того, Metro вновь подвергли сравнению с серией игр Stalker за напряжённую атмосферу и внешнюю схожесть ряда игровых локаций.

Ori and the will of the Wisps — платформер (игровой жанр, основанный на прыжках по специальным платформам), выход которого ожидается 2019 году. Альфа-тестирование этого проекта скромно расположилось по соседству с Kingdom Hearts 3. Собственного заметного стенда у него не было. Первая часть Ori рассказывала о приключениях магического создания Ори, которое пытается спасти родной лес от разрушения. Первая часть была достаточно тепло встречена критиками, которые отмечали яркую и сказочную визуальную составляющую проекта, а также сложный игровой процесс, требующий скорости реакции и внимательности. В Ori and the will of the Wisps тестеры смогли поиграть на консолях Xbox ONE, от нагрева которых игра стабильно «подвисала» и выдавала низкие значения частоты кадров в секунду. Тем не менее игроки назвали сиквел приключений Ори «прекрасной сказкой, позволяющей полностью оторваться от реальности». Тестеры особенно отметили графическую составляющую проекта. Хотя общий стиль игры и не слишком сильно изменился со времён первой части, но все же определённо сделал уверенный шаг вперёд. Демонстрационная версия содержала совсем короткий фрагмент игрового процесса, поэтому сказать что-то более конкретное об игровых механиках проекта пока сложно.

Отдельно хочется отметить несколько крупных проектов, не получивших должного внимания и огласки:

Kingdom Hearts III — крупная японская игровая серия (гораздо более популярная на Востоке, чем на Западе), рассказывающая о приключениях подростка Соры в мирах мультфильмов Disney. У игры была собственная фотозона, но желающих попробовать альфа-тест оказалось не так много. Игроки отметили, что третья часть сделала огромный рывок в графическом плане. Удобное управление, очень зрелищные схватки и приятный саундтрек — все эти составляющие проекта были оценены по достоинству. В то же время геймеры заметили, что игровой интерфейс слишком перегружен различными элементами, и игрокам, не знакомым с серией, было сложно разобраться в процессе. Релиз игры ожидается 25 января 2019 года.

Biomutant — новый проект THQ Nordic, который можно было попробовать по соседству с другим проектом издательства — Darksiders 3. Игра всё ещё остаётся «тёмной лошадкой» среди игровых релизов: о ней пока меньше всего информации. На тестировании игроки могли сами создать персонажа (зверообразного мутанта) и определить начальные характеристики героя. Игроки отметили сходство главного героя с Ракетой — героем фильма «Стражи галактики», а также динамичную боевую систему с возможностью использования специальных гаджетов для сражений с врагами (вроде перчатки с ракетным ускорителем).

«Огорчила детализация главного героя. Шерсть, как и причёска главных героев в Final Fantasy XV, не проработана. Либо это нехватка мощности консоли, на которой проходил тест, либо элементарная недоработка разработчиков. В любом случае в игре 2018 года такого быть не должно», — поделился мнением Виталий Карпин после альфа-теста игры.

Это далеко не все игры, представленные на выставке. «Игромир 2018» стал подходящей площадкой для крупных игровых издательств: как для рекламы, так и для тестирования. Возможно, издателям стоит обращать больше внимания на подобные мероприятия для создания подходящей огласки своим новым проектам. Так, больше всего внимание посетителей привлекали крупные стенды Assassins Creed: Odyssey, Shadow of the Tomb Rider и Spider Man (которые вышли в прошлом месяце), а ряд молодых и весьма перспективных проектов, к сожалению, часто обходили стороной. Однако сотни игроков всё же смогли прикоснуться к самым ожидаемым проектам ближайшего года и составить своё мнение о них, что в будущем может повлиять на развитие игры. Ведь, как ни парадоксально, но игры делают не разработчики, их делают игроки.

