Критики и зрители не сошлись во мнениях: Хороший — плохой «Веном»

Калифорния, США, , 14:05 — REGNUM Фильм «Веном» с Томом Харди в главной роли, снятый компанией Sony, вышел в прокат 4 октября. Кинокомикс получил низкие оценки критиков и при этом стал лидером проката в США, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фильм сразу же получил ряд негативных рецензий от кинокритиков и очень низкие рейтинги на специализированных оценочных сервисах (33 балла из 100 на Metacritic и 4,3 балла из 10 на Rotten Tomatoes). Несмотря на это, в первые выходные проката «Веном» собрал во всём мире порядка $206 млн, что полностью окупило картину и дало руководству студии «зелёный свет» на производство сиквела.

Мнения кинокритиков и простых зрителей нередко расходятся, «Веном» не стал исключением. Журналисты и критики, посмотревшие фильм на пресс-показах и в первые премьерные дни, отметили, что этот кинокомикс морально устарел, беден на сюжетную составляющую и снят в гнетущих тёмных тонах, ещё более усугубляющих общее впечатление от фильма. Также специалисты отмечают, что решение снизить рейтинг до PG-13 пагубно сказалось на общем качестве фильма. Однако почти все критики сходятся в том, что актёрская игра Тома Харди стала главным плюсом фильма. Его подачу отмечают как очень живую, естественную и не лишённую «фирменного обаяния Харди».

«Преданность делу Тома Харди не может загладить плохой сценарий и нерешительное направление, в результате чего появляется фильм с личностью, столь же расколотой, как и его титульный персонаж. В динамике между Эдди и Веномом случаются интересные моменты, которые дают намек на то, что фильм мог быть лучше в более опытных руках, но в конечном счете это только делает готовый продукт неприятным для просмотра», — пишет IGN о фильме.

«В целом, очень плохой с редкими проблесками смешных моментов», — отмечает US Weekly

«Главная слабость фильма — ужасный сюжет. Казалось бы, с таким бюджетом, можно было создать что-то более качественное», — считают в ABC Radio Brisbane.

Несмотря на негативные рецензии, «Веном» стал лидером проката как в США, так и в России. Специалисты отмечают, что именно понижение возрастного рейтинга до PG-13 сделало его таким успешным — в прошедший уик-энд у «Венома» не было конкурентов. Рубен Флейшер, режиссёр картины ранее говорил, что создание сиквела фильма полностью зависит от успеха первой части. Теперь в работе над второй частью можно не сомневаться, о чём дополнительно указывает одна из сцен после титров первого фильма.

Напоминаем, что «Веном» — кинокартина об одном из героев комиксов студии Marvel. Фильм является частичной адаптацией комикса «Веном: Смертельный защитник», в котором герой представлен положительным персонажем. Роль главного героя картины и носителя симбиота Венома — Эдди Брока исполнил актёр Том Харди.

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