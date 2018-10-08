Sony исполнила мечту пользователей сервиса PlayStation Network

Токио, , 11:59 — REGNUM Sony исполнила давнюю мечту всех обладателей игровых платформ, выходивших под брендом этой компании. Теперь они смогут изменить никнейм своей учетной записи сервиса PlayStation Network (PSN). Об этом 7 октября сообщил портал Express.

Стоит отметить, что на данный момент проверка работы функции осуществляется в узком кругу тестеров. Ожидается, что все остальные получат к ней доступ до конца 2018 года.

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Напомним, пока что пользователи, зарегистрировавшиеся на PSN, указывают свой ник при регистрации и не могут поменять его. Те, кому никнейм разонравился и кто хочет его поменять, вынуждены регистрировать на сервисе новую учётную запись.

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