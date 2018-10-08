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«Укроборонпром» решил «похвастаться» модернизированной БМП

Техника

Боевая машина БМП-1 применялась в СССР с 1966 по 1988 год

Киев, 8 октября 2018, 08:43 — REGNUM  Государственный концерн «Укроборонпром» представит на выставке «Оружие и безопасность — 2018» модернизированную БМП-1К, сообщает 7 октября «Украинский военный портал».

Согласно сообщению, на модернизированную версию боевой машины вместо 73-мм пушки 2А28 «Гром» установили боевой модуль «Стилет», состоящий из 30-мм автоматической пушки, 30-мм автоматического гранатомета, 7,62-мм пулемета и противотанкового комплекса «Барьер».

Напомним, боевая машина пехоты БМП-1 была разработана в СССР и выпускалась с 1966 по 1988 год. БМП-1 изначально вооружалась гладкоствольным 73-мм орудием, однако военно-промышленный комплекс Украины не способен производить стволы артиллерийских систем больше калибра 30 мм.

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Военно-промышленный комплекс
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