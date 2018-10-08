Первая ступень ракеты Falcon 9 впервые вернулась на космодром: видео

Калифорния, США, , 07:59 — REGNUM Компания Space X осуществила успешный запуск ракеты Falcon 9. Он состоялся с космодрома «Ванденберг» в американском штате Калифорния сегодня, 8 октября, в 05:21 по московскому времени. Трансляция велась на сайте Spaceflight Now.

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Первая ступень Falcon 9 загорелась при приземлении на платформу в Атлантике

Первая ступень успешно совершила посадку в 5:30 мск. Причём впервые она вернулась на место запуска. Ранее первая ступень возвращалась на радиоуправляемую платформу в Тихом океане, а также на мыс Канаверал.

Видео опубликовано: SpaceX

Уточняется, что ракета доставит на орбиту аргентинский радиолокационный спутник SAOCOM 1A.

https://twitter.com/DavidNBCLA/status/1049129349226491904

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября 2017 года состоялся успешный старт ракеты-носителя Falcon 9, который был проведён на мысе Канаверал (штат Флорида, США). Однако возвращаемая ступень ракеты-носителя американской частной компании SpaceX загорелась после приземления на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Ещё один запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX состоялся в американском штате Калифорния 25 июля. Ракета была запущена с космодрома «Ванденберг». Носитель доставил на орбиту десять телекоммуникационных спутников Iridium NEXT.