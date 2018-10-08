Понедельник, 8 Октября 2018 года
08:07:59 МСК

Названы самые дешевые кроссоверы на российском рынке

Техника

В рейтинг попали четыре китайский автомобиля

Названы самые дешевые кроссоверы на российском рынке
Ya, saya inBaliTimur
Renault Duster

Москва, 8 октября 2018, 07:17 — REGNUM  Сразу четыре модели китайских производителей вошли в пятерку самых недорогих кроссоверов на российском рынке, следует из данных издания CarsWeek.

Так, первое место занял появившийся в России в 2015 году Lifan X50, его начальная стоимость начинается от 600 тыс. рублей.

Следом за ним следует Chery Tiggo 2 (от 673 тыс. рублей). Замыкает тройку лидеров французский Renault Duster, его стоимость начинается от 700 тыс. рублей.

Читайте также: Volkswagen назвал дату премьеры компакт-кроссовера T-Cross

Также в пятерку рейтинга вошли Lifan X60 — от 740 тыс. рублей и Lifan X70 со стартовой стоимостью в 800 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре на российском автомобильном рынке появятся три новых автомобиля от производителей из Китая, Южной Кореи и США.

Читайте подробнее: В октябре на российском авторынке появятся три новые модели

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авторынок
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить