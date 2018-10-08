Названы самые дешевые кроссоверы на российском рынке

Москва, , 07:17 — REGNUM Сразу четыре модели китайских производителей вошли в пятерку самых недорогих кроссоверов на российском рынке, следует из данных издания CarsWeek.

Так, первое место занял появившийся в России в 2015 году Lifan X50, его начальная стоимость начинается от 600 тыс. рублей.

Следом за ним следует Chery Tiggo 2 (от 673 тыс. рублей). Замыкает тройку лидеров французский Renault Duster, его стоимость начинается от 700 тыс. рублей.

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Также в пятерку рейтинга вошли Lifan X60 — от 740 тыс. рублей и Lifan X70 со стартовой стоимостью в 800 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре на российском автомобильном рынке появятся три новых автомобиля от производителей из Китая, Южной Кореи и США.

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