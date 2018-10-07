Российские компании представили проекты судов обеспечения для Арктики

Санкт-Петербург, , 15:10 — REGNUM Российские судостроительные компании представили проекты многоцелевых судов обеспечения (МСО) на международной выставке и конференции «Offshore Marintec Russia» в Санкт-Петербурге, сообщает sudostroenie.info.

5 октября в рамках международной конференции состоялся круглый стол «Развитие инфраструктуры для обеспечения функционирования Северного морского пути». На круглом столе российские судостроители представили проекты некоторых судов, предназначенных для использования в Арктике.

Крыловский государственный научный центр представил технический проект 22 790 МСО, разработанного в рамках государственной программы по развитию гражданской морской техники. Этот проект представляет собой судно ледового класса Arc5 водоизмещением 10 830 тонн. Интересной функциональной особенностью является возможность замены модульного оборудования, устанавливаемого на судне. Разработчики считают, что это позволит летом использовать судно в Арктике, а зимой — в тропических районах.

ЦКБ «Лазурит» из Нижнего Новгорода представило два проекта судов ледового класса Arc5 и Arc7. Габариты второго судна (длина — 166 м, ширина — 32 м, осадка — 10 м, водоизмещение — 20 000 тонн) делают его плавучим складом, который может использоваться при создании геологоразведочных скважин в Арктике.

Еще один проект судна ледового класса Arc4 представил «Газпром флот». Судно проекта 22 430 будет использоваться для буксировки и постановки на якорь плавучих буровых установок.

Как сообщало ИА REGNUM, 26−27 сентября в Мурманске прошел XI региональный общественный форум-диалог «Сотрудничество для устойчивого развития Арктики», на котором обсуждались экологические аспекты освоения Аректики.