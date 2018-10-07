Honda представила систему безопасности, использующую уличные камеры

Колумбус, США, , 12:59 — REGNUM Технологию Smart Intersection, связывающую автомобильные системы с видеокамерами на перекрестках, представила японская компания Honda, 6 октября сообщает Engadget.

Новая технология представляет собой сложную систему, включающую уличные камеры, вычислительные платформы и программное обеспечение. Система была протестирована в одном из городов США.

На нескольких перекрестах города Мэрисвилла в штате Огайо были установлены видеокамеры. Изображение с камер передается на специальные бортовые вычислительные системы автомобиля, подъезжающего к перекрестку. Система обрабатывает изображение и создает 360-градусную картину местности. Бортовой компьютер обрабатывает траекторию движущихся объектов и выводит предупреждения, помогающие водителю избежать ДТП. Использование этой системы позволяет водителю полностью контролировать обстановку на дороге, включая те участки, которые не просматриваются из автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре немецкая компания Audi представила электрокар E-Tron, в котором вместо привычных боковых зеркал установлены дисплеи, передающие изображение с видеокамер.