В Японии представили робота-строителя

Цукуба, Япония, , 11:52 — REGNUM Робота-строителя HPR-5P представил Японский национальный институт передовых промышленных наук и технологий, сообщает пресс-служба института.

HPR-5P представляет собой гуманоидного робота ростом 182 см и массой 101 кг. Новый робот проекта Humanoid Robotics специализируется на выполнении строительных работ.

На презентации робот выполнил работы по монтажу гипсокартона. Разработчики отмечают, что сейчас в «электронные мозги» загружены программы, позволяющие HPR-5P использовать до десяти строительных инструментов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербурга Елена Кудрявцева заявила, что внедрение робототехники изменит структуру рынка труда, но не оставит людей без работы.