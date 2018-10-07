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В Японии представили робота-строителя

Техника

Новый робот проекта Humanoid Robotics специализируется на выполнении строительных работ

Цукуба, Япония, 7 октября 2018, 11:52 — REGNUM  Робота-строителя HPR-5P представил Японский национальный институт передовых промышленных наук и технологий, сообщает пресс-служба института.

HPR-5P представляет собой гуманоидного робота ростом 182 см и массой 101 кг. Новый робот проекта Humanoid Robotics специализируется на выполнении строительных работ.

На презентации робот выполнил работы по монтажу гипсокартона. Разработчики отмечают, что сейчас в «электронные мозги» загружены программы, позволяющие HPR-5P использовать до десяти строительных инструментов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербурга Елена Кудрявцева заявила, что внедрение робототехники изменит структуру рынка труда, но не оставит людей без работы.

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Робототехника
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