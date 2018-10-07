АвтоВАЗ планирует поменять текущий модельный ряд к 2021 году

Тольятти, Самарская область, , 10:15 — REGNUM О планах альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, в который входит российское предприятие АвтоВАЗ, по изменению текущей модельной линейки, выпускаемой предприятием в Тольятти, рассказал вице-президент по закупкам ПАО «АвтоВАЗ» Венкатран Мамиллапалле на деловых встречах в рамках 11-й Международной выставки «Автопром. Автокомпоненты», прошедшей в Тольятти с 3 по 5 октября. Об этом сообщает 7 октября сайт агентства «Автостат».

По словам вице-президента по закупкам, приводимым агентством, модели, находящиеся в производстве в данный момент, претерпят значительные изменения к 2021 году.

«С внедрением новой промышленной платформы изменится LADA Vesta, изменится весь современный модельный ряд», — рассказал Венкатран Мамиллапалле.

Также представитель руководства предприятия напомнил, что автопроизводитель зависит от инжиниринга и потому АвтоВАЗ ожидает от поставщиков компетентности.

«Это чрезвычайно важно для всего альянса (Renault-Nissan-Mitsubishi — ИА REGNUM ). Те автокомпоненты, которые будут производиться здесь, в России, могут быть использованы во всем мире всеми предприятиями альянса…» — заявил вице-президента по закупкам АвтоВАЗа.

Стоит отметить, что, согласно действующим в альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi правилам, от локальных отечественных поставщиков на производство автомобилей должно поступать больше половины автокомпонентов. В списке комплектующих, которым необходима локализация производства в России, на сегодняшний день числятся тормозные диски, масляные насосы, рейлинги, генераторы, мультимедийные системы и другие компоненты.