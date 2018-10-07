Новые правила регистрации автомобилей вступили в силу в России

Москва, , 07:35 — REGNUM Возможность постановки автотранспортного средства на учет в ГИБДД при наличии только электронного ПТС предусматривают новые правила регистрации автомобилей, утвержденные приказом МВД России. Текст приказа опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь для постановки транспортного средства на учет в ГИБДД достаточно электронного паспорта транспортного средства (ПТС). Новые правила госрегистрации автомототранспортных средств и прицепов, вступившие в силу 26 сентября, делают необязательным наличие бумажной версии ПТС.

Электронный ПТС выдается дилером при продаже нового автомобиля. ПТС, выданные ранее, будут действовать бессрочно, однако их можно заменить на электронную версию.

Еще одно изменение в требованиях к документам позволяет поставить ТС на учет в ГИБДД при наличии временного удостоверения личности (раньше наличие паспорта было необходимым).

Также изменились правила, касающиеся установки нового двигателя на автомобиль. Теперь новый двигатель на авто можно установить без заключения договора купли-продажи, а информация о новом двигателе будет внесена в ПТС при продаже автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, полный переход к электронным ПТС будет осуществлен в России до ноября 2019 года.