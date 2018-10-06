В Японии спустили на воду первую подлодку на литий-ионных аккумуляторах

Кобе, Япония, , 16:07 — REGNUM Первую подводную лодку японского производства на литий-ионных аккумуляторах спустили на воду на верфи города Кобе 4 октября, сообщает Navy Recognition.

Новая субмарина стала 11 подводной лодкой типа «Сорю». Длина в 84 метра и водоизмещение в 2950 тонн являются стандартными характеристиками для подводных лодок этой серии. Отличительной особенностью новой подлодки стало использование аккумуляторов с литий-ионными, а не свинцово-кислотными батареями.

Специалисты компании Mitsubishi Heavy Industries, построившей судно, сообщили, что мощность аккумуляторов новой подлодки в два раза превышает мощность аккумуляторов предыдущих подлодок этой серии.

Новое судно, как и предыдущие 10 подводных лодок серии, поступило в распоряжении Морских сил самообороны Японии.

Отметим, что японские подводные лодки типа «Сорю» получают названия в честь драконов. Предыдущие подлодки серии получили названия «Голубой дракон», «Облачный дракон», «Парящий дракон» и другие. 11 подводная лодка была названа Oryu («Дракон-Феникс»).