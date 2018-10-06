Новый стартап представил очки, блокирующие рекламу

Окленд, США, , 11:58 — REGNUM Стартап IRL Glasses ведет разработку очков, которые будут блокировать рекламу в окружающем пространстве, сообщает Digital Trends.

Для пользователей интернета являются привычными программы, позволяющие заблокировать рекламу в браузере. Создатели стартапа IRL Glasses решили пойти дальше и заблокировать рекламные сообщения в реальном мире.

Специальная камера, встроенная в очки, считывает изображение. Если какая-то область распознается как рекламное сообщение, то она затемняется. Создатели представили видео, на котором опытная модель очков затемняет изображения на рекламных щитах и экранах.

Авторы старапа рассчитывают выпустить очки в апреле 2019 года. Ожидается, что цена гаджета составит около $50.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября пресс-служба Московского метрополитена заявила, что реклама в столичном метро не будет размещаться на путевых стенах исторических станций.