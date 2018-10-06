Разрушение целой планеты: релизный трейлер Space Hulk: Tactics

Париж, , 11:31 — REGNUM Компания Focus Home Interactive, являющаяся издателем игры Space Hulk: Tactics опубликовала релизный трейлер своего нового проекта на своём YouTube-канале. Ролик демонстрирует краткий фрагмент схватки двух фракций из вселенной Warhammer 40 000: Тиранидов и космических десантников с последующим разрушением целой планеты.

Игра состоит из двух сюжетных кампаний: одна за Терминаторов (особые войска космического десанта) и одна за генокрадов улья (особые войска Тиранидов). Также в игре будет доступен мультиплеерный режим и собственный редактор карт.

Space Hulk: Tactics стала шестой по счёту видеоигрой, созданной по мотивам настольной игры Space Hulk. Пользователи в целом положительно оценили новый проект.

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