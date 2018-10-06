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Адмирал Джеймс Фогго назвал «впечатляющими» российские ракеты «Калибр»

Техника

«Ракета «Калибр» — это впечатляющая ракета», — заявил американский адмирал

Адмирал Джеймс Фогго назвал «впечатляющими» российские ракеты «Калибр»
© Пресс-служба Минобороны России
Пуск ракеты «Калибр»

Неаполь, Италия, 6 октября 2018, 08:44 — REGNUM  Впечатляющими назвал российские крылатые ракеты «Калибр» командующий военно-морскими силами США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго 6 октября на мероприятии Atlantic Council в Неаполе.

«Ракета «Калибр» — это впечатляющая ракета», — заявил Джеймс Фогго и добавил, что в случае запуска с морей, включая Каспийское, новые российские крылатые ракеты способны долететь до любой европейской столицы.

Отметим, ранее командующий военно-морскими силам США в Европе и Африке завил о готовности флота США к отражению «Калибров» и высоко оценил российский военный подводный флот.

Также ранее президент России Владимир Путин завил, что оснащенные «Калибрами» корабли ВМС России будут нести постоянную боевую вахту в акватории Средиземного моря.

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Военно-морской флот
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