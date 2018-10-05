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Новороссийскую морскую базу будут охранять новые модульные корветы

Техника

Корветы проекта 22160 могут использовать надводные и подводные беспилотники и быстро переоборудуются в носители крылатых ракет «Калибр»

Новороссийскую морскую базу будут охранять новые модульные корветы
Иллюстрация: Mil.ru
Новороссийская военно-морская база

Новороссийск, Краснодарский край, 5 октября 2018, 21:52 — REGNUM  Модульные патрульные корабли (корветы) проекта 22 160 «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачев» будут охранять Новороссийскую военно-морскую базу, сообщает 5 октября газета «Известия».

Новые корабли вошли в состав бригады охраны водного района (ОВР) Черноморского флота, включающего участок от границы Грузии до Керченского пролива. Корветы проекта 22 160 способны заменить собой сразу несколько патрульных кораблей, так как могут использовать надводные и подводные беспилотники, воздушные беспилотные комплексы с двумя аппаратами БПВ-500, предназначенными для разведки при помощи радиолокатора и оптико-электронных средств.

Кроме того, корабли оборудованы вертолетными площадками, а благодаря модульной конструкции их можно быстро переоборудовать в ударные корабли, вооруженные крылатыми ракетами «Калибр».

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