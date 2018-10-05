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Россельхознадзор вскрыл канал контрабандных поставок в РФ окорочков из США

Техника

Окорочка ввозились под видом транзита

Россельхознадзор вскрыл канал контрабандных поставок в РФ окорочков из США
snowpea&bokchoi
Окорочка

Москва, 5 октября 2018, 20:41 — REGNUM  Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) выявила канал незаконной поставки на территорию России американских окорочков. Об этом сегодня, 5 октября, сообщил журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Он рассказал, что речь идёт об очень серьезном количестве мяса птицы, которое реэкспортируется из Казахстана. Мясо поступает малыми партиями без каких-либо документов.

Данкверт уточнил, что американские окорочка ввозятся под видом транзита из Литвы в Казахстан через Белоруссию. Так, в сентябре при досмотре 39 железнодорожных контейнеров с окорочками, которые следовали из Литвы в Казахстан, были выявлены многочисленные санитарные нарушения и несоответствия в документах.

Оказалось, что поставщиком данных окорочков являются предприятия Mountaire Farms Inc и Pilgrims Pride (США). Ещё в 2009 — 2014 годах Россельхознадзор неоднократно выявлял в продукции этих предприятий нарушения и ставил поставки под усиленный контроль. Затем из-за продолжающихся многочисленных нарушений поставки с этих предприятий были и вовсе прекращены.

А в 2014 году Россия вообще ввела эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели антироссийские санкции. Под эти санкции попали все предприятия США.

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Жизнь ИА REGNUM
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