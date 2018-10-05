Компания Blizzard разработала реальный прототип дрона из Overwatch

Ирвайн, США, , 20:33 — REGNUM Компания разработчик Blizzard Entertainment представила новый коллекционный предмет в официальном магазине, разместив соответствующий ролик на своём накале на YouTube. Новым продуктом стала реплика дрона Мэй (персонаж атакующий роли в игре Overwatch). Пользовали, в свою очередь, отреагировали весьма неоднозначно.

Дрон оборудован встроенным зарядным устройством и им можно пользоваться как зарядкой для телефона и планшета. Также в комплекте с роботом идёт подставка, на которой он может леветировать. Дрон оснащён специальным дисплеем и способен менять выражения лица. Оформить предварительный заказ на маленького робота уже возможно.

Реакция игроков на коллекционной предмет оказалась неоднозначной. Одни пользователи остались недовольны высокой ценой товара, отмечая что компании Blizzard стоит сфокусироваться над сюжетным режимом для Overwatch, а не на продаже сопутствующей атрибутики. Другие игроки отметили высокое качество товара и мощность зарядного устройства.

Напоминаем, что дрон Мэй стал уже вторым коллекционным предметом из игры Overwatch, продающимся в официальном магазине Blizzard. Первым стала полноразмерная катана Гендзи (персонаж атакующей роли в игре Overwatch).

Читайте ранее в этом сюжете: Из видеоигры в конструктор: Blizzard и LEGO готовят совместный проект