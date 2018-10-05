Business Insider для оценки Т-14 «Армата» выбрал странных «танкистов»

Вашингтон, , 19:40 — REGNUM Интервью танкистов США с оценкой российского танка Т-14 «Армата», опубликованное американским изданием Business Insider, заставляет сомневаться в том, что интервьюеры общались с настоящими танкистами, а не с «диванными вояками», считает военный эксперт, редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичёв.

Читайте также: Американские танкисты рассказали о недостатках «Арматы»

Чтобы не растекаться «мыслью по древу», пропустим то, что было ими сказано о бронекапсуле и прочих нестандартных технических решениях.

Остановимся на тех частях интервью, которые не могут не удивлять.

Например, оценка автоматической системы заряжания. То, что американские танкисты считают более практичным заряжание танковой пушки вручную, удивления не вызывает. Споры по этому вопросу среди танкостроителей продолжаются до сих пор и обе точки зрения пока имеют право на существование.

Удивляет другое. Американский танкист утверждает, что автомат заряжания ненадежен и создаст задержки при стрельбе.

«Вообще, я думал, что русским нравится создавать вещи, которые, как автомат Калашникова: вы можете бросить в грязь, и он будет стрелять. Мне кажется, что в случае с «Арматой» они потеряли контроль над своей фантазией», — цитирует издание слова военнослужащего бронетанковых войск США.

Вот здесь нельзя не удивиться. Американские танкисты, наиболее вероятным противником которых являлись и являются танки советской и российской разработки, не знают, что автомат заряжания применяется на них уже почти полвека? Советские танки Т-64 и Т-72 оснащаются такими автоматами с 1972 года. Именно с ними приходилось иметь дело танкистам США чаще всего.

Не менее удивительны заявления о том, что дистанционное управление башней и вооружением танка чревато возникновением проблем в боевых условиях.

А что, башню «Абрамса» американские танкисты поворачивают вручную? Насколько нам известно, для этой операции в танке имеется специальный отдельный мотор, управляющийся вполне дистанционно. Про моторно-трансмиссионные системы, автоматические коробки передач, системы продувки ствола и прочие далеко не ручные приспособления танкисты должны знать не понаслышке.

Набор странностей этого интервью наводит на мысль, что журналисты издания Business Insider взяли интервью или сами у себя, или у первого встречного, представившегося ветераном бронетанковых войск в надежде на бесплатную выпивку.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: В Японии решили разработать свой истребитель нового поколения