СМИ: В Японии решили разработать свой истребитель нового поколения

Токио, , 18:48 — REGNUM Министерство обороны Японии приняло решение начать разработку отечественного истребителя нового поколения, сообщает 4 октября 2018 года японская газета The Mainichi.

По информации издания, новый самолет нужен для замены в ВВС самообороны Японии истребителя Mitshubishi F-2, срок эксплуатации которых истекает в 2030-х годах.

Стоит отметить, что японское военное ведомство отвергло предложения трех американских и британских авиастроительных корпораций как слишком дорогие и не соответствующие требованиям заказчика. Lockheed Martin предложила модернизированный самолет F-22, Boeing — истребитель F-15, а BAE Systems попыталась продать японцам Eurofighter Typhoon.

Проект создания нового истребителя включат в следующую пятилетнюю оборонную программу, принятие которой должно состояться в конце текущего года. Новый самолет должен создаваться совместно с иностранными компаниями для снижения общей финансовой нагрузки, но японское минобороны надеется, что он будет оснащен основными компонентами именно японской разработки, в частности, двигателем.

Министерство обороны Японии уже вложило около 190 млрд иен (около $2 млрд) в научно-исследовательские и конструкторские работы по двигателю и электронным системам для нового истребителя, получив двигатель IHI XF9−1, который сейчас проходит лишь стендовые испытания. До летных тестов ему еще далеко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США заявляли о возможном привлечении Японии к производству истребителя пятого поколения F-35.

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