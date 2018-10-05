В процессе обновления Windows 10 удаляет файлы пользователей

Вашингтон, , 17:20 — REGNUM Операционная система Windows 10 самовольно удаляет файлы с компьютеров пользователей во время обновления. Об этом сегодня, 5 октября, сообщает портал MSPoweruser.

По данным портала, многие пользователи по всему миру сообщают о том, что операционная система Windows 10 при установке обновлений удаляет с компьютеров документы, фотографии, аудиофайлы.

Предположительно, причиной такой проблемы может стать сбой в работе одной из функций клиента OneDrive, которая отвечает за автоматическое копирование данных.

Напомним, что в начале января 2018 года компания Microsoft приостановила распространение обновлений Windows, после того пользователи стали жаловаться на то, что у них просто перестает работать компьютер после обновления.