Советская пушка МТ-12 «Рапира» отлично показала себя в Сирии

Москва, , 16:22 — REGNUM Сирийская армия активно применяет против боевиков противотанковую пушку МТ-12 «Рапира». Она представляет собой модернизированную версию противотанкового орудия Т-12, которое было поставлено в ВС СССР еще в 1961 году. Серийное производство МТ-12 было начато в 1970 году.

МТ-12 «Рапира» хорошо проявила себя во время боев на территории САР. Пушка оказалась очень эффективна для поражения автотехники и укрытий исламистов, а также бронеобъектов. Пушка отличается очень высокой точностью, некоторые даже называют ее снайперской.

Ствол орудия гладкий, имеет калибр 100 миллиметров. Улучшенный щит дает хорошую защиту расчета от огня стрелкового оружия и осколков мин и снарядов. Установка буксируемая. Для буксировки может применяться гусеничный тягач МТЛ-Б или колесные тягачи (Урал — 375Д и Урал-4320).

В расчет входит шесть человек. В ходе последней модернизации пушка получила лазерный дальномер, а также ночной прицел. Максимальная дальность стрельбы составляет восемь тысяч двести метров. Дальность прямого выстрела — одна тысяча восемьсот восемьдесят метров. Скорострельность орудия — шесть выстрелов в минуту.

Одна немаловажная особенность — МТ-12 может стрелять и с закрытых огневых позиций, а не только прямой наводкой. Используются кумулятивно-осколочные и осколочно-фугасные выстрелы. Кроме этого, есть возможность стрельбы противотанковой ракетой на дальность до четырех километров.