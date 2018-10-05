MINI отзывает 467 автомобилей Countryman из-за риска возгорания при ДТП

Москва, , 15:33 — REGNUM Марка MINI, принадлежащая концерну BMW, отзывает в России 467 автомобилей модели Countryman (серия F60). Об этом 5 октября сообщила пресс-служба Росстандарта.

Под отзыв попали машины, проданные в России с января 2017 года по сегодняшний день. Их отзывают из-за отсутствия у насоса высокого давления защитного кожуха. В случае ДТП и повреждения насоса возможна утечка топлива, что может привести к возгоранию. В сервисных центрах на насос будет установлен защитный кожух.

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Напомним, 4 октября 2018 года пресс-служба Росстандарта сообщила о том, что компании Peugeot и Citroen отзывают в России 453 автомобиля моделей Expert, Jumpy, Traveller и Spacetourer. Машины отзываются из-за некорректного алгоритма работы системы охлаждения двигателя.

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