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MINI отзывает 467 автомобилей Countryman из-за риска возгорания при ДТП

Техника

Причиной отзыва стало отсутствие защитного кожуха у насоса высокого давления

MINI отзывает 467 автомобилей Countryman из-за риска возгорания при ДТП
David Villarreal Fernández
Приборная панель MINI Countryman

Москва, 5 октября 2018, 15:33 — REGNUM  Марка MINI, принадлежащая концерну BMW, отзывает в России 467 автомобилей модели Countryman (серия F60). Об этом 5 октября сообщила пресс-служба Росстандарта.

Под отзыв попали машины, проданные в России с января 2017 года по сегодняшний день. Их отзывают из-за отсутствия у насоса высокого давления защитного кожуха. В случае ДТП и повреждения насоса возможна утечка топлива, что может привести к возгоранию. В сервисных центрах на насос будет установлен защитный кожух.

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Напомним, 4 октября 2018 года пресс-служба Росстандарта сообщила о том, что компании Peugeot и Citroen отзывают в России 453 автомобиля моделей Expert, Jumpy, Traveller и Spacetourer. Машины отзываются из-за некорректного алгоритма работы системы охлаждения двигателя.

Читайте ранее в этом сюжете: Peugeot и Citroen отзывают 453 авто из-за проблем с охлаждением двигателя

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