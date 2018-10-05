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Skoda Kodiaq в сентябре попал в российский топ-10 сегмента SUV

Техника

Лидером рейтинга по-прежнему остаётся кроссовер Hyundai Creta

Москва, 5 октября 2018, 15:16 — REGNUM  В сентябре 2018 года кроссовер Kodiaq чешского автопроизводителя Skoda вошел в топ-10 сегмента автомобилей класса SUV российского авторынка. Об этом 4 октября сообщило агентство «Автостат».

Лидером рейтинга по-прежнему остаётся кроссовер Hyundai Creta, в топ-5 попали следующие автомобили: Toyota RAV4, Renault Duster, LADA 4×4, Volkswagen Tiguan. В первую десятку попали Renault Kaptur, Kia Sportage, Nissan X-Trail и Nissan Qashqai.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что в конце 2019 года Skoda начнёт продавать в России кроссовер Karoq. Автомобиль будет производиться на заводе Skoda в Калуге или на производственной площадке ГАЗ в Нижнем Новгороде.

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