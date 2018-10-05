McLaren представил специальный гоночный пакет для спорткара 720S

Лондон, , 15:11 — REGNUM Британский производитель суперкаров McLaren представил новый пакет для суперкара 720S, который позволит сделать автомобиль легче на 24 кг. Об этом 5 октября сообщил портал Top Gear.

Пакет Track Pack был установлен на модель 720S Performance, благодаря ему машина получила колёсные диски из легкого сплава, задний карбоновый спойлер и новый глушитель. Салон автомобиля также подвергся изменениям. Кроме того, машина получила систему, которая позволяет фиксировать время круга и результаты этапов заезда.

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Напомним, McLaren 720S оборудован турбированным мотором V6 мощностью 720 л. с. Значение показателя его крутящего момента равно 770 Нм.

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