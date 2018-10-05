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Ford выпустил в России 20-тысячный экземпляр кроссовера EcoSport

Техника

Юбилейной машиной стал автомобиль комплектации Titanium Plus

Казань, 5 октября 2018, 14:02 — REGNUM  На заводе Ford Sollers в Набережных Челнах произведён 20-тысячный кроссовер EcoSport. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба компании.

Юбилейной машиной стал EcoSport комплектации Titanium Plus, окрашенный в цвет Deep Impact Blue. Машина оборудована 2-литровым двигателем, системой полного привода и 6-ступенчатой автоматической КП.

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Напомним, автомбили EcoSport предприятие Ford в Набережных Челнах начало выпускать в декабре 2014 года. Эта машина представляет собой мини-кроссовер, её разрабатывало бразильское подразделение Ford.

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