В октябре на российском авторынке появятся три новые модели

Москва, , 13:51 — REGNUM В октябре на российском автомобильном рынке появятся три новых автомобиля от производителей Китая, Южной Кореи и США. Об этом 5 октября напомнило агентство «Автостат».

Южнокорейскай компания Kia уже начала продавать в РФ новую версию седана Сerato, который производит завод «Автотор». В октябре 2018 года первые заказчики Jeep Сompass, отправившие свои заявки ещё в августе, должны получить автомобили. Также ожидается, что китайская компания Zotye начнёт продавать в нашей стране кроссоверы Coupa.

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Напомним, цены на Kia Сerato начинаются от 1 млн 49 тыс. 900 рублей, стать обладателем Jeep Сompass можно, выложив 1 млн 999 тыс. рублей. Стоимость базового варианта Zotye Coupa составляет 990 тыс. рублей.

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