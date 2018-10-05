В сентябре лидером модельного рейтинга авторынка России стала LADA Granta

Москва, , 13:20 — REGNUM В сентябре 2018 года лидером модельного рейтинга продаж российского авторынка стала LADA Granta. Об этом 4 октября сообщило агентство «Автостат».

В сентябре 2018 года в России было продано 9936 экземпляров Granta, по сравнению с 2018 годом продажи модели выросли на 9%. На втором месте оказалась LADA Vesta (9053 ед., рост продаж — 32%), на третьем — Kia Rio (7900, падение продаж — 24%).

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Напомним, 4 октября 2018 года ИА REGNUM сообщило о том, что по итогам девяти месяцев 2018 года самой популярной моделью в России оказалась Lada Vesta. За обозначенный период в нашей стране было продано 76,2 тыс. этих автомобилей (рост продаж — 39%).

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