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Citroen выложил в сеть тизерные фото двух будущих концепт-каров

Техника

Компания представит автомобили в 2019 году

Париж, 5 октября 2018, 12:09 — REGNUM  В 2019 году французский автопроизводитель Citroen намерен представить два концептуальных автомобиля, об этом 4 октября сообщил портал Motor1 UK, опубликовав две тизерных фотографии будущих моделей.

https://twitter.com/Motor1UK/status/1047894169413459968

Презентацию данных машин Citroen проведёт в рамках празднования своего столетия. Компания не торопится раскрывать подробности. Трудно даже понять, что именно показано на представленных тизерных изображениях. Не ясно, относятся ли эти детали к элементам кузова или же они являются частью салона.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило, что Citroen представила на Парижском автосалоне гибридную версию кроссовера C5 Aircross. Суммарная мощность установки автомобиля равна 225 л. с.

Читайте ранее в этом сюжете: Citroen представила на мотор-шоу в Париже гибридную версию C5 Aircross

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