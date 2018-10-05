Компания Nintendo планирует внедрение VR-технологий

Киото, Япония, , 12:04 — REGNUM Президент Nintendo of America Реджи Фис-Эме рассказал о планах компании по внедрению VR-технологий в свои игровые платформы на мероприятии Geekwire. Фис-Эме сказал, что эксперименты уже ведутся и в скором времени на Nintendo Switch может появиться полноценная поддержка VR-игр, передаёт издание ArsTechnica.

Это то, о чём мы постоянно думаем и хотим воплотить. Эксперименты с виртуальной реальностью уже начались. Виртуальная реальность — уникальная технология, в конечном счёте должно получиться весело. Это наша миссия и это то, что мы делаем, — возможно, лучше, чем кто-либо другой.

Игры с полной поддержкой VR уже существуют на PC, PS4 и Xbox ONE. Выход первого виртуального проекта для новой консоли Nintendo — Nintendo Switch станет лишь вопросом времени.

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