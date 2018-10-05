Иран намерен создать свою систему спутниковой навигации — Рогозин

Москва, , 11:09 — REGNUM В дополнение к уже существующим системам геопозиционирования, свою навигационную систему в будущем может создать Иран. Об этом 5 октября сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По словам главы ведомства, «Иран задумался над созданием своей навигационной системы», а Индия уже ведет разработки в этой сфере. Рогозин подчеркнул, что основной проблемой при наличии на орбитах большого количества спутников разных стран станет вопрос «разведения» по частотам — чтобы не было помех связи. Указанный вопрос контролируется Международным союзом связи, уточнил глава Роскосмоса.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа в Казкосмосе уведомили, что Россия предоставила Казахстану доступ к высокоточному сигналу системы ГЛОНАСС, который используется в военных целях для решения задач, связанных с вычислением координат или маршрутов движения.

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