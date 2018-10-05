Чёрная кошка и множество секретов: детали нового DLC для Spider Man

Бербанк, США, , 11:57 — REGNUM Джон Пакетт — ведущий сценарист игры Spider Man (2018) — раскрыл первые детали грядущего дополнения The Heist. Сюжетная часть дополнения будет посвящена Чёрной Кошке — популярному персонажу вселенной Человека-паука. DLC (загружаемый контент) станет частью набора «Город, который никогда не спит» и выйдет 23 октября на PS4. Об этом Джон Пакетт рассказал в своём интервью для Polygon.

Мы видим, как люди реагируют на знаковых персонажей вселенной Человека-паука. После этого мы спрашиваем себя: «А что нового мы можем дать нашим игрокам?» Мы не можем постоянно давать новые истории только про одного персонажа. Поэтому наша стратегия заключается в том, чтобы сосредоточиться на разных героях.

Также ведущий сценарист игры отметил, что история Чёрной Кошки и её приключений сокрыта в оригинальной игре при помощи секретов и подсказок. А значит, у игроков появится дополнительный стимул исследовать игру.

Напоминаем, что Spider Man (2018) — приключенческая игра об одном из самых популярный героев комиксной вселенной Marvel. Игра вышла 7 сентября 2018 года и за первую неделю стала рекордсменом по количеству продаж для PS4.

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