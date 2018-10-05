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Toyota начала масштабную кампанию по отзыву более 2,4 млн гибридных машин

Техника

Под отзыв попали автомобили моделей Prius и Auris

Toyota начала масштабную кампанию по отзыву более 2,4 млн гибридных машин
Toyota Prius

Токио, 5 октября 2018, 11:07 — REGNUM  Японский автопроизводитель Toyota объявил об отзыве более 2,4 млн автомобилей, оборудованных гибридными силовыми установками. Об этом 5 октября сообщило агентство BBC News.

Согласно заявлению компании, причиной отзыва стал дефект в гибридных двигателях, который может привести к потере их мощности. Под отзывную кампанию попали автомобили Prius и Auris, произведённые Toyota в период с октября 2008 года по ноябрь 2014. В компании отметили, что в редких случаях проявлением данного дефекта может стать остановка двигателя автомобиля во время движения.

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Напомним, гибридную модель Prius компания Toyota выпустила в 1997 году. Это был первый в мире массовый гибридный автомобиль.

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