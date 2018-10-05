Американские танкисты рассказали о недостатках «Арматы»

Вашингтон, , 09:20 — REGNUM Свою оценку новейшему российскому танку Т-14 «Армата» дали американские танкисты. Интервью с экипажем танка M1 Abrams опубликовало издание Business Insider.

По словам членов экипажа основного боевого танка США, платформа «Арматы» «выглядит довольно защищенной» в силу наличия изолированной бронекапсулы для экипажа.

В то же время танкисты с изрядной долей скепсиса отнеслись к автомату заряжания российского танка, сообщив, что экипаж Т-14 может столкнуться с трудностями в случае задержек в стрельбе в реальных боевых действиях. Следует отметить, что в основном танке армии США заряжание производится вручную.

«Вообще, я думал, что русским нравится создавать вещи, которые, как автомат Калашникова: вы можете бросить в грязь, и он будет стрелять. Мне кажется, что в случае с «Арматой» они потеряли контроль над своей фантазией», — цитирует издание слова одного из членов экипажа танка Abrams.

Как сообщало ИА REGNUM, «Уралвагонзавод» до конца 2018 года передаст российским военным первые девять танков Т-14 «Армата». Данные машины станут первыми из партии в 132 танка и БМП на платформе «Армата», заказанной Министерством обороны РФ.

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