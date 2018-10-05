BMW представит электромобиль i4 в 2021 году

Берлин, , 07:55 — REGNUM Электромобиль BMW i4 выйдет на рынок в 2021 году. Об этом 4 октября сообщил портал Electric AUTOMOTO‏ со ссылкой на официальное заявление председатель правления BMW Харальда Крюгера.

https://twitter.com/ElectricAUTOMO1/status/1047876512924360704

Таким образом, i4 присоединится к другим машинам электрической линейки компании, в числе которых уже числятся электрокроссовер iX3, iNext и MINI EV. На данный момент об i4 мало что известно, предполагается, что это будет седан или купе, кузов которого будет выполнен из более лёгких материалов, что позволит улучшить управляемость. Ожидается, что запас хода машины составит 700 км.

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Напомним, модель iNext также должна быть представлена в 2021 году. Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания BMW к 2025 году намерена увеличить количество гибридных автомобилей в составе своей линейки до 25.

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