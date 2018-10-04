АвтоВАЗ решил привлечь покупателей Vesta бесплатным комплектом зимних шин

Самара, , 22:18 — REGNUM В октябре 2018 года все покупатели седана Vesta получат в подарок комплект зимних шин. О старте акции «LADA Vesta. Готовность к любому повороту» 4 октября сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Отмечается, что акция распространяется на все модели семейства Vesta. Размер шин продавец будет определять по комплектации модели. Покупатели, получивший этот подарок, смогут таким образом сэкономить от 18 до 35 тыс. рублей.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что LADA Vesta по прежнему занимает первое место в рейтинге продаж авторынка России. В период с января по сентябрь 2018 года в нашей стране было продано 76,2 тыс. экземпляров этой модели.

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