Четверг, 4 Октября 2018 года
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УАЗ перешел на новую систему контроля качества производства

Техника

Она способна в онлайн-режиме фиксировать отклонения от нормы

Ульяновск, 4 октября 2018, 22:04 — REGNUM  Ульяновский автозавод усилил контроль качества производства автомобилей, предприятие перешло на систему управления качеством SOK 2.0. Об этом 3 октября сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.

Новая система способна в онлайн-режиме фиксировать отклонения от нормы качества и при условии проявления серьёзных нарушений может заблокировать движение автомобиля по конвейеру. Внедрением на предприятии новой системы занималась компания Prof-IT Group.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что УАЗ представил две новых коммерческих машины. Это изотермический фургон и рефрижиратор, построенные на базе модели «Профи».

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