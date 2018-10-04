Ателье из США выпустило гибридный комплект для Porsche 911

Вашингтон, , 21:28 — REGNUM Конструкторы ателье Vonnen Performance из США придумали способ превратить Porsche 911 в гибридный автомобиль. Машина, оборудованная соответствующим комплектом, получит силовую установку, которая добавит ей 177 л.с. Об этом 4 октября сообщил портал Motor.

https://twitter.com/BHIVE_Bee4/status/1046798673475227648

Данный комплект может быть установлен на модели Porsche 911, Cayman и Boxster. Интересный момент: программное обеспечение блока управления установкой можно обновлять при помощи приложения для смартфона. Отмечается, что цена комплекта доработки начинается от $75 тыс.

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Напомним, в сентябре 2018 года ИА REGNUM сообщило о том, что компания Porsche выпустила модель автомобиля 919 в масштабе 1:8, стоимость которого превышает стоимость нового Kia Ceed. Стать её обладателем можно, выложив $14 689. Компания собирается выпустить всего 100 экземпляров этой модели.

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