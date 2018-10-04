Борьба с дизелем в ЕС: Bentley вывел с рынка региона дизельный Bentayga

Лондон, , 20:31 — REGNUM Дизельная версия кроссовера Bentley Bentayga покидает рынок ЕС, при этом компания продолжит продавать его в Австралии, России и странах Южной Африки. Об этом 3 октября сообщил британский журнал Autocar.

https://twitter.com/autocar/status/1047833726665678848

В своём заявлении компания пояснила: она решила прекратить продавать в регионе дизельный Bentayga из-за тех законодательных изменений, которые в последние месяцы произошли в ЕС, а также из-за изменения отношения к автомобилям с дизельными моторами.

Напомним, в июне 2018 года ИА REGNUM сообщило о том, что в Германии вступили в силу первые местные законы, вводящие запрет на автомобили с дизельными ДВС.

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Кроме того, с 1 сентября 2018 года в ЕС вступил в силу стандарт тестирования автомобилей WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure), который определяет новые правила проверки уровня выбросов СО2 у автомобилей.

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