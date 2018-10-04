Volkswagen назвал дату премьеры компакт-кроссовера T-Cross

Берлин, , 20:15 — REGNUM Компания Volkswagen намерена рассекретить компакт-кроссовер T-Cross 25 октября 2018 года. Широкой публике машину покажут в ноябре 2018 года на автосалоне в Сан-Паулу. Об этом 4 октября сообщил портал Motor1.

Автомобиль построен на базе платформы MQB A0, которая также лежит в основе Polo. Эксперты отмечают, что новый T-Cross будет чуть больше хетчбэка, построенного на базе этой модели, в частности, он будет длиннее на 147 мм.

Читайте также: В Латвии будут выпускать электрокары под возрожденной маркой РАФ

Напомним, в августе 2018 года Volkswagen выложил в сеть эскизы интерьера T-Cross. По мнению некоторых экспертов, немецкий автопроизводитель намерен выпустить этот кроссовер на рынки Китая, Индии и Южной Америки.

Читайте ранее в этом сюжете: Volkswagen показал эскизы салона кроссовера T-Cross