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В Латвии будут выпускать электрокары под возрожденной маркой РАФ

Техника

Проект будет запущен в 2020 году

Рига, 4 октября 2018, 19:39 — REGNUM  В Латвии была зарегистрирована компания «Rigas Autobusu Fabrika, RAF», которая будет заниматься возрождением автомобильной марки РАФ. Об этом 4 октября сообщила «Российская газета».

Отмечается, что предприятие в основном будет ориентировано на производство электрических автомобилей для города. Также автопроизводитель будет выпускать микроавтобусы и автоприцепы. Проект будет запущен в 2020 году.

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Напомним, завод РАФ в Риге был закрыт в 1998 году, причиной стала финансовая несостоятельность. В России самой известной моделью РАФ был микроавтобус РАФ-2203 «Латвия», на базе которого выпускались различные спецмашины.

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