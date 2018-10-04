Компания Kia представила в Южной Корее «заряженную» версию модели K3

Сеул, , 18:33 — REGNUM Компания Kia выпустила на домашний рынок «заряженную» версию модели K3, которая в России известна под названием Cerato. Седан и хетчбэк с индексом GT получили 1,6-литровый двигатель T-GDI мощностью 204 л. с. Об этом 4 октября сообщил портал Carscoops.

В паре к этому мотору идёт семиступенчатая роботизированная коробка передач. Стоит отметить, что сзади K3 GT получил многорычажную подвеску. На машине стоят усиленные тормоза и 18-колесные диски. Подробную информацию о возможностях модели Kia пока что не сообщила.

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Напомним, о том, что четвёртое поколение Kia Cerato вышло на российский рынок ИА REGNUM 1 октября 2018 года. В США этот автомобиль продаётся под названием Forte.

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