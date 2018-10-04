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Peugeot и Citroen отзывают 453 авто из-за проблем с охлаждением двигателя

Техника

Под отзыв попали машины, проданные компаниями в период с ноября 2017 года по июнь 2018

Москва, 4 октября 2018, 18:16 — REGNUM  Компания «ПЕЖО СИТРОЕН РУС» отзывает в России 453 автомобиля моделей Peugeot (Expert, Traveller) и Citroen (Jumpy, Spacetourer). Об этом 4 октября сообщила пресс-служба Росстандарта.

Под отзыв попали машины, проданные компаниями в период с ноября 2017 года по июнь 2018. В компаниях обнаружили, что у них некорректно работает система охлаждения двигателя, что может стать причиной его перегрева. В сервисных центрах будет проведено обновление ПО компьютера двигателя.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Mercedes-Benz 4 октября 2018 года объявила об отзыве 1023 автомобилей моделей 222, 217, 166 и 292. Причиной отзыва стала проблема поршней задних тормозных суппортов.

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