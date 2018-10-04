В Британии представили программу модернизации танка «Челленджер». Видео

Лондон, , 17:19 — REGNUM В Великобритании компания BAE Systems представила улучшенную версию модернизации основного боевого танка «Челленджер» (Challenger) под названием «Темная ночь» (Black Night).

Сообщается, что это позволит оставить танк Challenger на вооружении британских бронетанковых войск до 2035 года.

Разработчики модернизации выбрали название Black Night оттого, что прошедший ее танк Challenger 2 LEP получит расширенные технические возможности для боя в темное время суток.

По их словам, новый комплекс датчиков и тепловизионных прицелов позволит экипажу танка действовать ночью так же эффективно, как днем. Кроме того, танк должен получить комплекс активной защиты (КАЗ) и автоматизированную систему распознавания целей.

Стоит отметить, что разработчик не указал, какая именно КАЗ будет установлена на модернизированном танке. На сегодняшний день комплексы активной защиты бронетехники разработаны только в Израиле и в России.

Справка ИА REGNUM : Основной боевой танк Challenger 2 был разработан в 80-е годы компанией Vickers Defence Systems, позже ставшей частью BAE Systems в ответ на появление в СССР танков семейства Т-64/Т-72. Challenger 2 начал поступать в британскую армию в 1998 году. Танк массой 62,5 т управляется экипажем из четырех человек и вооружен нарезной 120-мм пушкой L30E4 и двумя 7,62-мм пулемётами.

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