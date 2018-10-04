В Жуковском совершенствуют административный самолет «Головастик»

Жуковский, Московская область, , 14:07 — REGNUM Ученые Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Н.Е. Жуковского продолжают работы по совершенствованию перспективного административного самолета, получившего название «Головастик». Об этом 4 октября сообщает пресс-служба предприятия.

Последними усовершенствованиями стали уменьшение показателей по шуму на местности и увеличение полезного объема и комфорта внутри салона. Отмечается, что этого удалось достичь благодаря новой компоновке крыла, при которой двигатели располагаются над его несущей плоскостью. Проведенные в трансзвуковой аэродинамической трубе исследования показали, что на крейсерских режимах полета «Головастик» может достигать числа Маха, равного 0,8−0,82, при стреловидности крыла всего 10º.

«При испытании модели мы обнаружили интересные особенности физики обтекания. Их анализ совместно с расчетами в дальнейшем даст возможность привести аэродинамические характеристики к максимальным показателям», — сообщил начальник отделения аэродинамики самолетов и ракет ЦАГИ Иван Чернышев.

В будущем сотрудники предприятия проведут исследования самолета с V-образным вертикальным оперением и механизацией крыла.

«Головастик» — перспективный реактивный административный самолет с дозвуковой скоростью. Он обладает повышенным уровнем комфорта и может преодолевать расстояние 4200 км с тремя пассажирами на борту и 3200 км — с шестью. Его максимальный вес составляет 6000 кг.

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