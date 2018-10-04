Lada Vesta остаётся лидером продаж в России

Москва, , 13:06 — REGNUM По итогам девяти месяцев 2018 года на автомобильном рынке в России самой продаваемой моделью стало детище «Автоваза» Lada Vesta. За этот период было реализовано почти 76,2 тыс. автомобилей, что на 39% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на опубликованные автопроизводителями официальные данные продаж за январь — сентябрь.

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Второе место по этому показателю занимает Kia Rio. Автомобилей этой модели было продано почти 75,1 тыс. штук. Прирост составил +2%. Тройку лидеров замкнула ещё одна модель «Автоваза» Lada Granta, продажи которой возросли на 10% (до 70 186 экземпляров).

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Составлен топ-10 самых распространённых в России автомобилей

Как сообщало ИА REGNUM, LADA в России является самой популярной маркой легковых автомобилей. По данным экспертов аналитического агентства «Автостат», на 1 июля 2018 года в стране из числящихся почти 43 млн легковушек 13,88 млн (или 32%) составляют как раз модели этой марки «Автоваза». На втором месте идёт японская компания Toyota, на третьем — Nissan.

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