В Перми представили инженерный симулятор технологических процессов

Пермь, , 11:02 — REGNUM Уникальный инженерный симулятор технологических процессов представили разработчики из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) во время рабочего визита в Прикамье делегации нефтяной компании «Лукойл», сообщает 4 октября пресс-служба вуза.

Симулятор является единственной российской системой, позволяющей производить моделирование процессов в динамике. По техническим характеристикам он не уступает аналогам, а по некоторым параметрам превосходит их.

«Этот программный продукт позволяет собирать и анализировать данные при добыче, сборе и транспортировке нефти, подбирать глубинное насосное оборудование, выявлять отклонения, прогнозировать развитие процессов с учетом возможных осложнений и находить наиболее эффективные технологические решения», — сказал директор научно-образовательного центра «Геология и разработка нефтяных и газовых месторождений» Павел Ильюшин.

Он добавил, что подобное оборудование — пока единственная в России разработка, которая позволяет в динамике рассчитывать движение жидкости в трубопроводах.

В свою очередь, старший вице-президент по добыче нефти и газа нефтяной компании «Лукойл» Азат Шамсуаров отметил, что Пермский Политех зарекомендовал себя как надежный и серьезный партнер в области разработок высокотехнологичного оборудования и наукоемких проектов.

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